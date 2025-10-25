Смотреть онлайн Иннсбрукк АК - СВ Телфс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: Иннсбрукк АК — СВ Телфс, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча Иннсбрукк АК — СВ Телфс
Команда Иннсбрукк АК в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-10. Команда СВ Телфс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-14. Команда Иннсбрукк АК в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. СВ Телфс забивает 1, пропускает 1.