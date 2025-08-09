Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
09.08.2025

Смотреть онлайн Форталеза (жен) - Ботафого Рио-де-Жанейро (жен) 09.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Serie A2 Women: Форталеза (жен)Ботафого Рио-де-Жанейро (жен), 2 тур . Начало встречи 09 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alcides Santos.

МСК, 2 тур, Стадион: Estadio Alcides Santos
Brazil Serie A2 Women
Форталеза (жен)
64'
77'
Завершен
2 : 2
09 августа 2025
Ботафого Рио-де-Жанейро (жен)
31'
82'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Botafogo Women icon
31'
Счет после первого тайма 0:1
Форталеза (жен) icon
64'
Форталеза (жен) icon
77'
Botafogo Women icon
82'
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Форталеза (жен) - Угловой
2'
Угловой
Форталеза (жен) - Угловой
10'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
31'
Botafogo Women - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
48'
Угловой
Форталеза (жен) - Угловой
49'
Угловой
Форталеза (жен) - Угловой
57'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
64'
Угловой
Форталеза (жен) - Угловой
64'
Форталеза (жен) - 2-ой Гол
74'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
77'
Форталеза (жен) - 3-ий Гол
82'
Botafogo Women - 4-ый Гол
90+11'
Угловой
Форталеза (жен) - Угловой

Превью матча Форталеза (жен) — Ботафого Рио-де-Жанейро (жен)

Статистика матча

Владение мячом
Форталеза (жен) Форталеза (жен)
42%
Ботафого Рио-де-Жанейро (жен) Ботафого Рио-де-Жанейро (жен)
58%
Атаки
84
90
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
8
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Марсель Марсель
8 Февраля
22:45
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
8 Февраля
19:30
Валенсия Валенсия
Реал Мадрид Реал Мадрид
8 Февраля
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Реал Бетис Реал Бетис
8 Февраля
20:30
Болонья Болонья
Парма Парма
8 Февраля
14:30
Ювентус Ювентус
Лацио Лацио
8 Февраля
22:45
Милан Милан
Комо Комо
8 Февраля
17:00
Ницца Ницца
Монако Монако
8 Февраля
17:00
Сассуоло Сассуоло
Интер Милан Интер Милан
8 Февраля
20:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
ТСГ Хоффенхайм ТСГ Хоффенхайм
8 Февраля
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA