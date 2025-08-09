09.08.2025
Смотреть онлайн Форталеза (жен) - Ботафого Рио-де-Жанейро (жен) 09.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Serie A2 Women: Форталеза (жен) — Ботафого Рио-де-Жанейро (жен), 2 тур . Начало встречи 09 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alcides Santos.
МСК, 2 тур, Стадион: Estadio Alcides Santos
Brazil Serie A2 Women
Форталеза (жен)
Завершен
2 : 2
09 августа 2025
Ботафого Рио-де-Жанейро (жен)
Botafogo Women
31'
Форталеза (жен)
64'
Форталеза (жен)
77'
Botafogo Women
82'
Текстовая трансляция
2'
Форталеза (жен) - Угловой
2'
Форталеза (жен) - Угловой
10'
Botafogo Women - Угловой
31'
Botafogo Women - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
48'
Форталеза (жен) - Угловой
49'
Форталеза (жен) - Угловой
57'
Botafogo Women - Угловой
64'
Форталеза (жен) - Угловой
64'
Форталеза (жен) - 2-ой Гол
74'
Botafogo Women - Угловой
77'
Форталеза (жен) - 3-ий Гол
82'
Botafogo Women - 4-ый Гол
90+11'
Форталеза (жен) - Угловой
Превью матча Форталеза (жен) — Ботафого Рио-де-Жанейро (жен)
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
84
90
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
8
5
Комментарии к матчу