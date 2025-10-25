Смотреть онлайн Тамуорт - Бостон Юнайтед 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Национальная Лига: Тамуорт — Бостон Юнайтед, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Лэмб Граунд. Судить этот матч будет Peter Wright.
Превью матча Тамуорт — Бостон Юнайтед
Команда Тамуорт в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-14. Команда Бостон Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-16. Команда Тамуорт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бостон Юнайтед забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Peter Wright (Англия).
За последние 4 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 25% (1 из 4 матчей) Peter Wright назначал пенальти