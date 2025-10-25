Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Тамуорт - Бостон Юнайтед 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Национальная Лига: ТамуортБостон Юнайтед, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Лэмб Граунд. Судить этот матч будет Peter Wright.

МСК, 16 тур, Стадион: Лэмб Граунд
Англия - Национальная Лига
Тамуорт
90+7'
Завершен
1 : 3
25 октября 2025
Бостон Юнайтед
Kieren Donnelly 20'
Джорди Ивула 51'
Kieren Donnelly 56'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Kieren Donnelly icon
20'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,3
Джорди Ивула icon
51'
Kieren Donnelly icon
56'
Тамуорт icon
90+7'
Матч закончился со счётом 1:3 : 4,3
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Бостон Юнайтед - Угловой
13'
Угловой
Бостон Юнайтед - Угловой
15'
Угловой
Бостон Юнайтед - Угловой
20'
Kieren Donnelly - 1-ый Гол
32'
Угловой
Бостон Юнайтед - Угловой
44'
Угловой
Бостон Юнайтед - Угловой
45'
Угловой
Бостон Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 4,3
47'
Угловой
Тамуорт - Угловой
51'
Джорди Ивула - 2-ой Гол
56'
Kieren Donnelly - 3-ий Гол
64'
Угловой
Тамуорт - Угловой
74'
Угловой
Тамуорт - Угловой
90+3'
Угловой
Тамуорт - Угловой
90+7'
Тамуорт - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3 : 4,3

Превью матча Тамуорт — Бостон Юнайтед

Команда Тамуорт в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-14. Команда Бостон Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-16. Команда Тамуорт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бостон Юнайтед забивает 1, пропускает 2.

Тамуорт Тамуорт
1
Англия
Jasbir Singh
9
Англия
Manny Duku
5
Англия
Кеннеди Диги
15
Англия
Kwaku Donkor
14
Англия
Stefan Edouard Mols
10
Камерун
Beck Ray Enoru
11
Люк Фаирламб
26
Англия
Хайден Холлис
6
Англия
Алфи Бейтс
4
Англия
Том Тонкс
8
Англия
Бен Милнес
Тренер
Англия
Andy Peaks
Бостон Юнайтед Бостон Юнайтед
25
Англия
Liam Waldock
5
Англия
Зак Миллс
11
Англия
Kieren Donnelly
16
Англия
Джорди Ивула
6
Ирландия
Greg Sloggert
18
Англия
Tommy Patrick Fogarty
1
Англия
Рис Ловетт
8
Англия
Dylan Hill
40
Англия
Marcel Lavinier
15
Англия
Matty Carson
17
Англия
Alex Lankshear
Тренер
Ирландия
Грэм Кофлан

Статистика матча

Владение мячом
Тамуорт Тамуорт
58%
Бостон Юнайтед Бостон Юнайтед
42%
Атаки
142
103
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
6
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Peter Wright (Англия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 25% (1 из 4 матчей) Peter Wright назначал пенальти

Игры 16 тур
25.10.2025
Тамуорт
1:3
Бостон Юнайтед
Завершен
25.10.2025
Хартлпул
2:0
Солихалл Мурс
Завершен
25.10.2025
Галифакс
1:1
Йорк Сити
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Бернли Бернли
Челси Челси
22 Ноября
15:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 Ноября
20:30
Фиорентина Фиорентина
Ювентус Ювентус
22 Ноября
20:00
PARIVISION PARIVISION
BetBoom Team BetBoom Team
22 Ноября
11:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
22 Ноября
17:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
22 Ноября
18:15
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
СК Фрайбург СК Фрайбург
22 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
Амур Амур
22 Ноября
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Спартак Спартак
22 Ноября
17:10
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA