Смотреть онлайн АФК Тоттон - Челмсфорд 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Национальная лига - Юг: АФК Тоттон — Челмсфорд, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Testwood Stadium.
Превью матча АФК Тоттон — Челмсфорд
Команда АФК Тоттон в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-10. Команда Челмсфорд, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-10. Команда АФК Тоттон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Челмсфорд забивает 2, пропускает 1.