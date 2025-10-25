Превью матча АФК Тоттон — Челмсфорд

Команда АФК Тоттон в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-10. Команда Челмсфорд, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-10. Команда АФК Тоттон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Челмсфорд забивает 2, пропускает 1.