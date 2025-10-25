Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн АФК Тоттон - Челмсфорд 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Национальная лига - Юг: АФК ТоттонЧелмсфорд, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Testwood Stadium.

МСК, 14 тур, Стадион: Testwood Stadium
Англия - Национальная лига - Юг
АФК Тоттон
Lee 3'
Ward 20'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Челмсфорд
Taylor Clark 4'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Lee - АФК Тоттон icon
3'
Taylor Clark icon
4'
Ward - АФК Тоттон icon
20'
Счет после первого тайма 2:1 : 0,1
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
АФК Тоттон - Угловой
3'
Lee - 1-ый Гол
4'
Taylor Clark - 2-ой Гол
13'
Угловой
АФК Тоттон - Угловой
18'
Угловой
Челмсфорд - Угловой
20'
Ward - 3-ий Гол
40'
Угловой
Челмсфорд - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 0,1
48'
Угловой
Челмсфорд - Угловой
48'
Угловой
Челмсфорд - Угловой
49'
Угловой
Челмсфорд - Угловой
51'
Угловой
Челмсфорд - Угловой
58'
Угловой
АФК Тоттон - Угловой
61'
Угловой
АФК Тоттон - Угловой
67'
Угловой
Челмсфорд - Угловой
77'
Угловой
АФК Тоттон - Угловой
86'
Угловой
Челмсфорд - Угловой
90'
Угловой
Челмсфорд - Угловой
90'
Угловой
Челмсфорд - Угловой
90+1'
Угловой
Челмсфорд - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,1

Превью матча АФК Тоттон — Челмсфорд

Команда АФК Тоттон в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-10. Команда Челмсфорд, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-10. Команда АФК Тоттон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Челмсфорд забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
АФК Тоттон АФК Тоттон
53%
Челмсфорд Челмсфорд
47%
Атаки
87
69
Угловые
5
11
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
7
5
Игры 14 тур
25.10.2025
Хоршем
1:0
Энфилд
Завершен
25.10.2025
АФК Тоттон
2:1
Челмсфорд
Завершен
25.10.2025
Доркинг Уондерерс
3:1
Торки Юнайтед
Завершен
25.10.2025
Уортинг
3:1
Дувр Атлетик
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХПК ХПК
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
13 Ноября
19:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Панатинаикос Панатинаикос
13 Ноября
22:45
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
ХК Мюнхен ХК Мюнхен
13 Ноября
21:30
Фенербахче Фенербахче
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
13 Ноября
22:00
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
Мальмё Редхокс Мальмё Редхокс
13 Ноября
21:00
ХК Линчёпинг ХК Линчёпинг
Лександ ИФ Лександ ИФ
13 Ноября
21:00
Лулео ХК Лулео ХК
Юргорден ИФ Юргорден ИФ
13 Ноября
21:00
ХВ71 ХВ71
Векшё Лейкерс ХК Векшё Лейкерс ХК
13 Ноября
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA