Превью матча Доркинг Уондерерс — Торки Юнайтед

Команда Доркинг Уондерерс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-15. Команда Торки Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-13. Команда Доркинг Уондерерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Торки Юнайтед забивает 2, пропускает 1.