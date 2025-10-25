Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Доркинг Уондерерс - Торки Юнайтед 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Национальная лига - Юг: Доркинг УондерерсТорки Юнайтед, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Meadowbank Dorking.

МСК, 14 тур, Стадион: Meadowbank Dorking
Англия - Национальная лига - Юг
Доркинг Уондерерс
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
Торки Юнайтед
Alfie Rutherford 7'
Taylor 25'
Jimmy Muitt 45+3'
90+10'
Смотреть онлайн
Alfie Rutherford icon
7'
Taylor - Dorking icon
25'
Jimmy Muitt icon
45+3'
Счет после первого тайма 3:0 : 4,2
Торки Юнайтед icon
90+10'
Матч закончился со счётом 3:1 : 4,2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Торки Юнайтед - Угловой
7'
Alfie Rutherford - 1-ый Гол
21'
Угловой
Dorking - Угловой
25'
Taylor - 2-ой Гол
38'
Угловой
Dorking - Угловой
38'
Угловой
Dorking - Угловой
43'
Угловой
Dorking - Угловой
45+2'
Угловой
Dorking - Угловой
45+3'
Угловой
Dorking - Угловой
45+3'
Jimmy Muitt - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 4,2
78'
Угловой
Торки Юнайтед - Угловой
83'
Угловой
Торки Юнайтед - Угловой
90+1'
Угловой
Торки Юнайтед - Угловой
90+3'
Торки Юнайтед - Незабитый пенальти
90+4'
Угловой
Торки Юнайтед - Угловой
90+10'
Торки Юнайтед - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1 : 4,2

Превью матча Доркинг Уондерерс — Торки Юнайтед

Команда Доркинг Уондерерс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-15. Команда Торки Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-13. Команда Доркинг Уондерерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Торки Юнайтед забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
1
Игры 14 тур
25.10.2025
Хоршем
1:0
Энфилд
Завершен
25.10.2025
АФК Тоттон
2:1
Челмсфорд
Завершен
25.10.2025
Доркинг Уондерерс
3:1
Торки Юнайтед
Завершен
25.10.2025
Уортинг
3:1
Дувр Атлетик
Завершен
Комментарии к матчу
