Смотреть онлайн Доркинг Уондерерс - Торки Юнайтед 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Национальная лига - Юг: Доркинг Уондерерс — Торки Юнайтед, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Meadowbank Dorking.
Превью матча Доркинг Уондерерс — Торки Юнайтед
Команда Доркинг Уондерерс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-15. Команда Торки Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-13. Команда Доркинг Уондерерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Торки Юнайтед забивает 2, пропускает 1.