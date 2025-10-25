Смотреть онлайн Уортинг - Дувр Атлетик 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Национальная лига - Юг: Уортинг — Дувр Атлетик, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bibby Financial Services Stadium.
Превью матча Уортинг — Дувр Атлетик
Команда Уортинг в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-12. Команда Дувр Атлетик, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-17. Команда Уортинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Дувр Атлетик забивает 2, пропускает 2.