25.10.2025

Смотреть онлайн Уортинг - Дувр Атлетик 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Национальная лига - Юг: УортингДувр Атлетик, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bibby Financial Services Stadium.

МСК, 14 тур, Стадион: Bibby Financial Services Stadium
Англия - Национальная лига - Юг
Уортинг
Joe Cook 27'
45+1'
76'
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
Дувр Атлетик
35'
Смотреть онлайн
Joe Cook icon
27'
Дувр Атлетик icon
35'
Уортинг icon
45+1'
Счет после первого тайма 2:1 : 1,5
Уортинг icon
76'
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,5
Текстовая трансляция
27'
Joe Cook - 1-ый Гол
35'
Дувр Атлетик - 2-ой Гол
45+1'
Уортинг - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 1,5
56'
Угловой
Уортинг - Угловой
58'
Угловой
Уортинг - Угловой
58'
Угловой
Уортинг - Угловой
69'
Угловой
Дувр Атлетик - Угловой
70'
Угловой
Дувр Атлетик - Угловой
76'
Уортинг - 4-ый Гол
79'
Угловой
Уортинг - Угловой
83'
Угловой
Дувр Атлетик - Угловой
83'
Угловой
Дувр Атлетик - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,5

Превью матча Уортинг — Дувр Атлетик

Команда Уортинг в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-12. Команда Дувр Атлетик, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-17. Команда Уортинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Дувр Атлетик забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Уортинг Уортинг
57%
Дувр Атлетик Дувр Атлетик
43%
Атаки
89
103
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
5
6
