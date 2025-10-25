Превью матча Уортинг — Дувр Атлетик

Команда Уортинг в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-12. Команда Дувр Атлетик, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-17. Команда Уортинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Дувр Атлетик забивает 2, пропускает 2.