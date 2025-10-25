Смотреть онлайн First Vienna II - Винербергер 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: First Vienna II — Винербергер, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча First Vienna II — Винербергер
Команда First Vienna II в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 29-14. Команда Винербергер, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 22-5. Команда First Vienna II в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Винербергер забивает 2, пропускает 1.