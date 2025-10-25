Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн First Vienna II - Винербергер 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия. Футбол. Ландеслига: First Vienna IIВинербергер, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Австрия. Футбол. Ландеслига
First Vienna II
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Винербергер
30'
41'
Смотреть онлайн
Винербергер icon
30'
Винербергер icon
41'
Счет после первого тайма 0:2 : 1,0
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Винербергер - Угловой
27'
Угловой
First Vienna 1894 Amateur - Угловой
30'
Винербергер - 1-ый Гол
41'
Винербергер - 2-ой Гол
45+1'
Угловой
First Vienna 1894 Amateur - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 1,0
49'
Угловой
First Vienna 1894 Amateur - Угловой
56'
Угловой
Винербергер - Угловой
67'
Угловой
First Vienna 1894 Amateur - Угловой
75'
Угловой
Винербергер - Угловой
82'
Угловой
First Vienna 1894 Amateur - Угловой
89'
Угловой
First Vienna 1894 Amateur - Угловой

Превью матча First Vienna II — Винербергер

Команда First Vienna II в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 29-14. Команда Винербергер, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 22-5. Команда First Vienna II в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Винербергер забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
First Vienna II First Vienna II
56%
Винербергер Винербергер
44%
Атаки
115
105
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
4
7
