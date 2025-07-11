11.07.2025
Смотреть онлайн Гурник Забже II - МФК Карвина Б 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Гурник Забже II — МФК Карвина Б . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Европа - Товарищеские матчи
Гурник Забже II
63'
Завершен
1 : 2
11 июля 2025
МФК Карвина Б
67'
88'
Счет после первого тайма 0:0
Гурник Забже II
63'
МФК Карвина Б
67'
МФК Карвина Б
88'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
13'
Гурник Забже II - Угловой
14'
МФК Карвина Б - Угловой
18'
МФК Карвина Б - Угловой
28'
Гурник Забже II - Угловой
40'
МФК Карвина Б - Угловой
43'
МФК Карвина Б - Угловой
44'
МФК Карвина Б - Угловой
45'
МФК Карвина Б - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
МФК Карвина Б - Угловой
63'
Гурник Забже II - 1-ый Гол
67'
МФК Карвина Б - Угловой
67'
МФК Карвина Б - 2-ой Гол
81'
Гурник Забже II - Угловой
88'
МФК Карвина Б - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Гурник Забже II — МФК Карвина Б
Статистика матча
Владение мячом
39%
61%
Атаки
116
141
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу