11.07.2025

Смотреть онлайн Гурник Забже II - МФК Карвина Б 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: Гурник Забже IIМФК Карвина Б . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Европа - Товарищеские матчи
Гурник Забже II
63'
Завершен
1 : 2
11 июля 2025
МФК Карвина Б
67'
88'
Счет после первого тайма 0:0
Гурник Забже II icon
63'
МФК Карвина Б icon
67'
МФК Карвина Б icon
88'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Гурник Забже II - Угловой
14'
Угловой
МФК Карвина Б - Угловой
18'
Угловой
МФК Карвина Б - Угловой
28'
Угловой
Гурник Забже II - Угловой
40'
Угловой
МФК Карвина Б - Угловой
43'
Угловой
МФК Карвина Б - Угловой
44'
Угловой
МФК Карвина Б - Угловой
45'
Угловой
МФК Карвина Б - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Угловой
МФК Карвина Б - Угловой
63'
Гурник Забже II - 1-ый Гол
67'
Угловой
МФК Карвина Б - Угловой
67'
МФК Карвина Б - 2-ой Гол
81'
Угловой
Гурник Забже II - Угловой
88'
МФК Карвина Б - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Гурник Забже II — МФК Карвина Б

Статистика матча

Владение мячом
Гурник Забже II Гурник Забже II
39%
МФК Карвина Б МФК Карвина Б
61%
Атаки
116
141
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу
