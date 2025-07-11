11.07.2025
Смотреть онлайн Yangon United FC U21 - Хантарвади Юнайтед U21 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мьянма — Мьянма - Лига U21: Yangon United FC U21 — Хантарвади Юнайтед U21 . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Мьянма - Лига U21
Yangon United FC U21
36'
81'
88'
Завершен
3 : 3
11 июля 2025
Хантарвади Юнайтед U21
12'
53'
90+1'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,0
Хантарвади Юнайтед U21
90+1'
Матч закончился со счётом 3:3 : 1,0
Текстовая трансляция
12'
Хантарвади Юнайтед U21 - 1-ый Гол
19'
Yangon United FC U21 - Угловой
19'
Yangon United FC U21 - Угловой
24'
Yangon United FC U21 - Угловой
36'
Yangon United FC U21 - Угловой
36'
Yangon United FC U21 - 2-ой Гол
44'
Yangon United FC U21 - Угловой
49'
Yangon United FC U21 - Угловой
53'
Хантарвади Юнайтед U21 - 3-ий Гол
57'
Yangon United FC U21 - Угловой
69'
Yangon United FC U21 - Угловой
70'
Yangon United FC U21 - Угловой
81'
Yangon United FC U21 - 4-ый Гол
83'
Yangon United FC U21 - Угловой
86'
Yangon United FC U21 - Угловой
88'
Yangon United FC U21 - Угловой
88'
Yangon United FC U21 - 5-ый Гол
90+1'
Хантарвади Юнайтед U21 - 6-ый Гол
Превью матча Yangon United FC U21 — Хантарвади Юнайтед U21
История последних встреч
Yangon United FC U21
Хантарвади Юнайтед U21
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.08.2025
Хантарвади Юнайтед U21
0:1
Yangon United FC U21
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
139
109
Угловые
12
0
Удары мимо ворот
12
2
Удары в створ ворот
11
4
Комментарии к матчу