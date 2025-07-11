11.07.2025
Смотреть онлайн Measurers Club - БСС 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Measurers Club — БСС . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Calcutta Premier Division
Measurers Club
74'
Завершен
1 : 2
11 июля 2025
БСС
39'
45+5'
Текстовая трансляция
11'
БСС - Угловой
28'
БСС - Угловой
39'
БСС - 1-ый Гол
45'
БСС - Угловой
45+5'
БСС - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
49'
БСС - Угловой
65'
Measurers Club - Угловой
74'
Measurers Club - 3-ий Гол
82'
БСС - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Measurers Club — БСС
Статистика матча
Атаки
148
129
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
4
6
Комментарии к матчу