11.07.2025

Смотреть онлайн Джордж Телеграф - Mohun Bagan SG II 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Джордж ТелеграфMohun Bagan SG II . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Calcutta Premier Division
Джордж Телеграф
Завершен
0 : 0
11 июля 2025
Mohun Bagan SG II
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Mohun Bagan SG II - Угловой
14'
Угловой
Джордж Телеграф FC - Угловой
16'
Угловой
Джордж Телеграф FC - Угловой
22'
Угловой
Mohun Bagan SG II - Угловой
24'
Угловой
Mohun Bagan SG II - Угловой
39'
Угловой
Mohun Bagan SG II - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
71'
Угловой
Mohun Bagan SG II - Угловой
90+4'
Угловой
Mohun Bagan SG II - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,1

Превью матча Джордж Телеграф — Mohun Bagan SG II

Статистика матча

Владение мячом
Джордж Телеграф Джордж Телеграф
35%
Mohun Bagan SG II Mohun Bagan SG II
65%
Атаки
92
141
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
2
8
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу
