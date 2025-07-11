11.07.2025
Смотреть онлайн Джордж Телеграф - Mohun Bagan SG II 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Джордж Телеграф — Mohun Bagan SG II . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Calcutta Premier Division
Завершен
0 : 0
11 июля 2025
Текстовая трансляция
7'
Mohun Bagan SG II - Угловой
14'
Джордж Телеграф FC - Угловой
16'
Джордж Телеграф FC - Угловой
22'
Mohun Bagan SG II - Угловой
24'
Mohun Bagan SG II - Угловой
39'
Mohun Bagan SG II - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
71'
Mohun Bagan SG II - Угловой
90+4'
Mohun Bagan SG II - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,1
Статистика матча
Владение мячом
35%
Атаки
92
141
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
2
8
Удары в створ ворот
2
4
