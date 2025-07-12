Фрибет 15000₽
12.07.2025

Смотреть онлайн Гейдельберг Юнайтед - Нунавадинг 12.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияAustralia Victoria Cup: Гейдельберг ЮнайтедНунавадинг . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
Australia Victoria Cup
Гейдельберг Юнайтед
17'
54'
60'
76'
77'
Завершен
5 : 0
12 июля 2025
Нунавадинг
Гейдельберг Юнайтед icon
17'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,5
Гейдельберг Юнайтед icon
54'
Гейдельберг Юнайтед icon
60'
Гейдельберг Юнайтед icon
76'
Гейдельберг Юнайтед icon
77'
Матч закончился со счётом 5:0 : 1,5
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Гейдельберг Юнайтед - Угловой
17'
Гейдельберг Юнайтед - 1-ый Гол
21'
Угловой
Гейдельберг Юнайтед - Угловой
23'
Угловой
Гейдельберг Юнайтед - Угловой
28'
Угловой
Гейдельберг Юнайтед - Угловой
32'
Угловой
Гейдельберг Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,5
54'
Гейдельберг Юнайтед - 2-ой Гол
60'
Гейдельберг Юнайтед - 3-ий Гол
76'
Гейдельберг Юнайтед - 4-ый Гол
77'
Гейдельберг Юнайтед - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:0 : 1,5

Превью матча Гейдельберг Юнайтед — Нунавадинг

Команда Гейдельберг Юнайтед в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0.

Статистика матча

Атаки
67,67,0
57,57,0
Угловые
5
0
Удары мимо ворот
2,2,0
0
Удары в створ ворот
10,10,0
1,1,0
Комментарии к матчу
