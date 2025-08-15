Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн FC Probiy Horodenka - Буковина 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УкраинаФутбол. Украина - Первая лига: FC Probiy HorodenkaБуковина, 3 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Футбол. Украина - Первая лига
FC Probiy Horodenka
42'
90+3'
90+5'
Завершен
3 : 4
15 августа 2025
Буковина
15'
29'
72'
84'
Смотреть онлайн
Буковина icon
15'
Буковина icon
29'
FC Probiy Horodenka icon
42'
Счет после первого тайма 1:2 : 1,2
Буковина icon
72'
Буковина icon
84'
FC Probiy Horodenka icon
90+3'
FC Probiy Horodenka icon
90+5'
Матч закончился со счётом 3:4 : 1,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
FC Probiy Horodenka - Угловой
15'
Буковина - 1-ый Гол
19'
Угловой
FC Probiy Horodenka - Угловой
20'
Угловой
FC Probiy Horodenka - Угловой
29'
Буковина - 2-ой Гол
31'
Угловой
Буковина - Угловой
33'
Угловой
Буковина - Угловой
34'
Угловой
FC Probiy Horodenka - Угловой
42'
FC Probiy Horodenka - 3-ий Гол
45+2'
Угловой
FC Probiy Horodenka - Угловой
Счет после первого тайма 1:2 : 1,2
57'
Угловой
FC Probiy Horodenka - Угловой
58'
Угловой
FC Probiy Horodenka - Угловой
72'
Буковина - 4-ый Гол
84'
Буковина - 5-ый Гол
90+3'
FC Probiy Horodenka - 6-ый Гол
90+5'
FC Probiy Horodenka - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:4 : 1,2

Превью матча FC Probiy Horodenka — Буковина

История последних встреч

FC Probiy Horodenka
FC Probiy Horodenka
Буковина
FC Probiy Horodenka
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.11.2025
Буковина
Буковина
3:1
FC Probiy Horodenka
FC Probiy Horodenka
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
FC Probiy Horodenka FC Probiy Horodenka
52%
Буковина Буковина
48%
Атаки
80
80
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
4
11
Игры 3 тур
17.08.2025
Ингулец Петрово
2:2
Нива
Завершен
Комментарии к матчу
