15.08.2025
МСК, 3 тур
Футбол. Украина - Первая лига
FC Probiy Horodenka
42'
90+3'
90+5'
Завершен
3 : 4
15 августа 2025
Буковина
15'
29'
72'
84'
Буковина
15'
Буковина
29'
Буковина
72'
Буковина
84'
FC Probiy Horodenka
90+3'
FC Probiy Horodenka
90+5'
Текстовая трансляция
3'
FC Probiy Horodenka - Угловой
15'
Буковина - 1-ый Гол
19'
FC Probiy Horodenka - Угловой
20'
FC Probiy Horodenka - Угловой
29'
Буковина - 2-ой Гол
31'
Буковина - Угловой
33'
Буковина - Угловой
34'
FC Probiy Horodenka - Угловой
42'
FC Probiy Horodenka - 3-ий Гол
45+2'
FC Probiy Horodenka - Угловой
Счет после первого тайма 1:2 : 1,2
57'
FC Probiy Horodenka - Угловой
58'
FC Probiy Horodenka - Угловой
72'
Буковина - 4-ый Гол
84'
Буковина - 5-ый Гол
90+3'
FC Probiy Horodenka - 6-ый Гол
90+5'
FC Probiy Horodenka - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:4 : 1,2
Превью матча FC Probiy Horodenka — Буковина
История последних встреч
FC Probiy Horodenka
Буковина
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.11.2025
Буковина
3:1
FC Probiy Horodenka
Статистика матча
Владение мячом
48%
Атаки
80
80
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
4
11
Игры 3 тур
