11.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Вестерло — Патро . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Хет Куйпье.
МСК, Стадион: Хет Куйпье
Европа - Товарищеские матчи
Текстовая трансляция
14'
Вестерло - Угловой
15'
Вестерло - Угловой
26'
Вестерло - Угловой
31'
Вестерло - Угловой
35'
Патро - 1-ый Гол
42'
Вестерло - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
51'
Патро - Угловой
55'
Вестерло - Угловой
56'
Патро - Угловой
66'
Вестерло - Угловой
74'
Вестерло - 2-ой Гол
79'
Вестерло - 3-ий Гол
90'
Патро - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
