Превью матча 08 Хомбург — Штуттнартер К.

Команда 08 Хомбург в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-20. Команда Штуттнартер К., сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-16. Команда 08 Хомбург в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Штуттнартер К. забивает 1, пропускает 2.