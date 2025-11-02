Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн 08 Хомбург - Штуттнартер К. 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияФутбол. Германия. Регионаллига - Юго-запад: 08 ХомбургШтуттнартер К., 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Валдштадион. Судить этот матч будет Tim Waldinger.

МСК, 15 тур, Стадион: Валдштадион
Футбол. Германия. Регионаллига - Юго-запад
08 Хомбург
Завершен
2 : 1
02 ноября 2025
Штуттнартер К.
Смотреть онлайн
Превью матча 08 Хомбург — Штуттнартер К.

Команда 08 Хомбург в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-20. Команда Штуттнартер К., сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-16. Команда 08 Хомбург в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Штуттнартер К. забивает 1, пропускает 2.

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Tim Waldinger (Германия).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Tim Waldinger назначал пенальти

Игры 15 тур
02.11.2025
08 Хомбург
2:1
Штуттнартер К.
Завершен
01.11.2025
Шотт Майнц
0:2
Сандхаузен
Завершен
01.11.2025
Фрейберг
1:1
ТСВ Ленерц
Завершен
01.11.2025
Франкфурт
4:0
Бавария Альценау
Завершен
01.11.2025
Фрейбург II
3:2
Штайнбах
Завершен
01.11.2025
Кассель
3:2
Триер
Завершен
01.11.2025
Астория Вальдорф
4:3
Кикерс Оффенбах
Завершен
01.11.2025
Бахлингер
4:3
Балинген
Завершен
01.11.2025
Зонненхоф
2:2
Майнц II
Завершен
Комментарии к матчу
