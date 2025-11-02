Смотреть онлайн 08 Хомбург - Штуттнартер К. 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Футбол. Германия. Регионаллига - Юго-запад: 08 Хомбург — Штуттнартер К., 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Валдштадион. Судить этот матч будет Tim Waldinger.
Превью матча 08 Хомбург — Штуттнартер К.
Команда 08 Хомбург в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-20. Команда Штуттнартер К., сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-16. Команда 08 Хомбург в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Штуттнартер К. забивает 1, пропускает 2.
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Tim Waldinger (Германия).
За последние 1 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Tim Waldinger назначал пенальти