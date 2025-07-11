Фрибет 15000₽
11.07.2025

Смотреть онлайн Мотор Люблин - Висла Плоцк 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: Мотор ЛюблинВисла Плоцк . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Европа - Товарищеские матчи
Мотор Люблин
Завершен
2 : 2
11 июля 2025
Висла Плоцк
Превью матча Мотор Люблин — Висла Плоцк

Мотор Люблин Мотор Люблин
1
Хорватия
Ivan Brkic
28
Польша
Павел Столарски
39
Словакия
Макер Кристьян Бартош
3
Бельгия
Эрве Маттис
24
Польша
Filip Luberecki
6
Испания
Серхи Сампер
26
Польша
Michal Krol
68
Польша
Бартош Вольски
7
Португалия
Иво Родригез
11
Португалия
Fabio Ronaldo
9
Польша
Karol Czubak
Висла Плоцк Висла Плоцк
12
Польша
Рафаль Лешниски
4
Швеция
Маркус Хаглинд Сангре
35
Польша
Марцин Каминьски
19
Фарерские острова
Andrias Edmundsson
21
Словения
Zan Rogelj
14
Польша
Доминик Кун
8
Испания
Дани Пачеко
13
Франция
Квентин Лекеш
84
Португалия
Tomas Tavares
20
Польша
Лукаш Секулски
30
Польша
Wiktor Nowak

История последних встреч

Мотор Люблин
Мотор Люблин
Висла Плоцк
Мотор Люблин
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
08.11.2025
Мотор Люблин
Мотор Люблин
1:1
Висла Плоцк
Висла Плоцк
Обзор
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA