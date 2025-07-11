11.07.2025
Смотреть онлайн Glenorchy Knights Women - Таруна - Женщины 11.07.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Тасмания - Суперлига - Женщины: Glenorchy Knights Women — Таруна - Женщины . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени .
МСК
Австралия - Тасмания - Суперлига - Женщины
Glenorchy Knights Women
5'
20'
22'
87'
Завершен
4 : 1
11 июля 2025
Таруна - Женщины
74'
Счет после первого тайма 3:0
Таруна - Женщины
74'
Матч закончился со счётом 4:1
Превью матча Glenorchy Knights Women — Таруна - Женщины
Статистика матча
Атаки
74
78
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
1
5
Удары в створ ворот
9
2
Комментарии к матчу