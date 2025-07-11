11.07.2025
Смотреть онлайн ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Moreton City Excelsior Women 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - ФКПЛ - Женщины: ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины — Moreton City Excelsior Women . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени .
МСК
Австралия - ФКПЛ - Женщины
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины
25'
80'
Завершен
2 : 1
11 июля 2025
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
2'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
8'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
9'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
10'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
24'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
25'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
25'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - 1-ый Гол
33'
Moreton City Excelsior Women - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
50'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
50'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
60'
Moreton City Excelsior Women - Угловой
64'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
69'
Moreton City Excelsior Women - Незабитый пенальти
80'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
80'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - 3-ий Гол
83'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
85'
Moreton City Excelsior Women - Угловой
90+2'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины — Moreton City Excelsior Women
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
110
80
Угловые
12
2
Удары мимо ворот
12
3
Удары в створ ворот
8
5
Комментарии к матчу