Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.07.2025

Смотреть онлайн ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Moreton City Excelsior Women 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - ФКПЛ - Женщины: ФК Вирджиния Юнайтед - ЖенщиныMoreton City Excelsior Women . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени .

МСК
Австралия - ФКПЛ - Женщины
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины
25'
80'
Завершен
2 : 1
11 июля 2025
Moreton City Excelsior Women
33'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины icon
25'
Moreton City Excelsior Women icon
33'
Счет после первого тайма 1:1
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины icon
80'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
8'
Угловой
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
9'
Угловой
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
10'
Угловой
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
24'
Угловой
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
25'
Угловой
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
25'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - 1-ый Гол
33'
Moreton City Excelsior Women - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
50'
Угловой
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
50'
Угловой
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
60'
Угловой
Moreton City Excelsior Women - Угловой
64'
Угловой
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
69'
Moreton City Excelsior Women - Незабитый пенальти
80'
Угловой
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
80'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - 3-ий Гол
83'
Угловой
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
85'
Угловой
Moreton City Excelsior Women - Угловой
90+2'
Угловой
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины — Moreton City Excelsior Women

Статистика матча

Владение мячом
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины
53%
Moreton City Excelsior Women Moreton City Excelsior Women
47%
Атаки
110
80
Угловые
12
2
Удары мимо ворот
12
3
Удары в створ ворот
8
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Спартак Спартак
11 Января
18:00
Трактор Трактор
Сибирь Сибирь
11 Января
14:00
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
11 Января
22:00
Интер Милан Интер Милан
Наполи Наполи
11 Января
22:45
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
11 Января
17:00
Фиорентина Фиорентина
Милан Милан
11 Января
17:00
Нант Нант
Ницца Ницца
11 Января
20:00
Лилль Лилль
Лион Лион
11 Января
23:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Вольфсбург Вольфсбург
11 Января
19:30
СКА-Нева СКА-Нева
Челны Челны
11 Января
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA