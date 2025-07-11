Смотреть онлайн Брно - Полония Бытом 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Брно — Полония Бытом . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Городской стадион “Србска”.