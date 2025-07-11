11.07.2025
Смотреть онлайн Штурм-2 - Вейц 11.07.2025. Прямая трансляция
в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Штурм-2 — Вейц . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 14:04 по московскому времени и пройдет на стадионе Соларстадион.
МСК, Стадион: Соларстадион
Европа - Товарищеские матчи
Текстовая трансляция
11'
SK Штурм-2 - 1-ый Гол
15'
SK Штурм-2 - Угловой
19'
Вейц - Угловой
26'
Вейц - Угловой
29'
SK Штурм-2 - Угловой
41'
Вейц - Угловой
45+2'
SK Штурм-2 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 0,0
45'
SK Штурм-2 - 3-ий Гол
Превью матча Штурм-2 — Вейц
Статистика матча
