11.07.2025

Смотреть онлайн Силон Таборско - Скалица 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: Силон ТаборскоСкалица . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Европа - Товарищеские матчи
Силон Таборско
Завершен
0 : 3
11 июля 2025
Скалица
19'
59'
61'
Скалица icon
19'
Счет после первого тайма 0:1
Скалица icon
59'
Скалица icon
61'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Скалица - Угловой
13'
Угловой
FC Силон Таборско - Угловой
15'
FC Силон Таборско - Незабитый пенальти
17'
Угловой
Скалица - Угловой
19'
Скалица - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
Скалица - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
FC Силон Таборско - Угловой
47'
Угловой
FC Силон Таборско - Угловой
56'
Угловой
FC Силон Таборско - Угловой
57'
Угловой
Скалица - Угловой
59'
Скалица - 2-ой Гол
61'
Скалица - 3-ий Гол
70'
Угловой
FC Силон Таборско - Угловой
83'
Угловой
Скалица - Угловой
86'
Угловой
FC Силон Таборско - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Силон Таборско — Скалица

Статистика матча

Владение мячом
Силон Таборско Силон Таборско
53%
Скалица Скалица
47%
Атаки
55
42
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
5
6
Комментарии к матчу
