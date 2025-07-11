11.07.2025
Смотреть онлайн Силон Таборско - Скалица 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Силон Таборско — Скалица . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Европа - Товарищеские матчи
Завершен
0 : 3
11 июля 2025
Скалица
19'
59'
61'
Текстовая трансляция
5'
Скалица - Угловой
13'
FC Силон Таборско - Угловой
15'
FC Силон Таборско - Незабитый пенальти
17'
Скалица - Угловой
19'
Скалица - 1-ый Гол
45+2'
Скалица - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
FC Силон Таборско - Угловой
47'
FC Силон Таборско - Угловой
56'
FC Силон Таборско - Угловой
57'
Скалица - Угловой
59'
Скалица - 2-ой Гол
61'
Скалица - 3-ий Гол
70'
FC Силон Таборско - Угловой
83'
Скалица - Угловой
86'
FC Силон Таборско - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3
Статистика матча
Владение мячом
53%
47%
Атаки
55
42
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
5
6
