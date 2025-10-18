Смотреть онлайн Будучност Подгорица - Арсенал 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Черногория — Чемпионат Черногории по футболу: Будучност Подгорица — Арсенал, 12 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Под Горицом.
Превью матча Будучност Подгорица — Арсенал
Команда Будучност Подгорица в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-10. Команда Арсенал, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Будучност Подгорица в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Арсенал забивает 1, пропускает 1.