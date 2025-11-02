Смотреть онлайн Болуспор - Бодрум 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye 1 Lig: Болуспор — Бодрум, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Болу Ататюрк. Судить этот матч будет Erdem Mertoglu.
Превью матча Болуспор — Бодрум
Команда Болуспор в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-13. Команда Бодрум, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 30-6. Команда Болуспор в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бодрум забивает 3, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Erdem Mertoglu (Турция).
За последние 5 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Erdem Mertoglu назначал пенальти