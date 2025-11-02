Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Болуспор - Бодрум 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye 1 Lig: БолуспорБодрум, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Болу Ататюрк. Судить этот матч будет Erdem Mertoglu.

МСК, 12 тур, Стадион: Болу Ататюрк
Türkiye 1 Lig
Болуспор
39'
75'
89'
Завершен
3 : 0
02 ноября 2025
Бодрум
Болуспор icon
39'
Счет после первого тайма 1:0
Болуспор icon
75'
Болуспор icon
89'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Бодрум - Угловой
39'
Угловой
Болуспор - Угловой
39'
Угловой
Болуспор - Угловой
39'
Болуспор - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
Болуспор - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
69'
Угловой
Бодрум - Угловой
70'
Угловой
Бодрум - Угловой
75'
Болуспор - 2-ой Гол
89'
Болуспор - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Болуспор — Бодрум

Команда Болуспор в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-13. Команда Бодрум, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 30-6. Команда Болуспор в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бодрум забивает 3, пропускает 1.

Болуспор Болуспор
1
Турция
Orkun Ozdemir
17
Турция
Dogan Can Davas
80
Ангола
Mario Balburdia
7
Турция
Барис Аличи
5
Швейцария
Devran Senyurt
41
Турция
Onur Oztonga
61
Нигерия
Rasheed Ibrahim Akanbi
8
Албания
Dean Lico
10
Косово
Флорент Хасани
3
Бразилия
Лима
28
Франция
Loic Kouagba
Тренер
Турция
Mustafa Er
Бодрум Бодрум
16
Ангола
Фреди Кулембе
10
Португалия
Педро Бразан
1
Португалия
Diogo Sousa
26
Гана
Musah Mohammed
77
Турция
Cenk Sen
34
Турция
Ali Aytemur
99
Албания
Таулянт Сулейманов
27
Турция
Mert Yilmaz
15
Албания
Арлинд Айети
20
Турция
Yusuf Sertkaya
90
Турция
Ali Habesoglu
Тренер
Турция
Бурхан Эсер

Статистика матча

Владение мячом
Болуспор Болуспор
67%
Бодрум Бодрум
33%
Атаки
99
54
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
8
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Erdem Mertoglu (Турция).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Erdem Mertoglu назначал пенальти

Игры 12 тур
03.11.2025
Ыгдыр Беледиеспор
1:1
Бандирмаспор
Завершен
02.11.2025
Болуспор
3:0
Бодрум
Завершен
01.11.2025
Серик Беледииеспор
4:0
Адана Демирспор
Завершен
01.11.2025
Умраниеспор
1:0
Сивасспор
Завершен
01.11.2025
Кесиоеренгючю
3:0
Сарыер
Завершен
31.10.2025
Хатайспор
0:3
Erzurumspor FK
Завершен
Комментарии к матчу
