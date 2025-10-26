Смотреть онлайн Бодрум - Ыгдыр Беледиеспор 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye 1 Lig: Бодрум — Ыгдыр Беледиеспор, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bodrum Ilce Stadi. Судить этот матч будет Alper Akarsu.
Превью матча Бодрум — Ыгдыр Беледиеспор
Команда Бодрум в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 25-8. Команда Ыгдыр Беледиеспор, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-11. Команда Бодрум в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Ыгдыр Беледиеспор забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Alper Akarsu (Турция).
За последние 5 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 0% (0 из 5 матчей) Alper Akarsu назначал пенальти