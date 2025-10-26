Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Бодрум - Ыгдыр Беледиеспор 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye 1 Lig: БодрумЫгдыр Беледиеспор, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bodrum Ilce Stadi. Судить этот матч будет Alper Akarsu.

МСК, 11 тур, Стадион: Bodrum Ilce Stadi
Türkiye 1 Lig
Бодрум
51'
79'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Ыгдыр Беледиеспор
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
Бодрум icon
51'
Бодрум icon
79'
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,0
Текстовая трансляция
31'
Угловой
Бодрум - Угловой
33'
Угловой
Бодрум - Угловой
45+1'
Угловой
76 Igdir Belediyespor - Угловой
45+2'
Угловой
76 Igdir Belediyespor - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
51'
Бодрум - 1-ый Гол
58'
Угловой
Бодрум - Угловой
73'
Угловой
Бодрум - Угловой
79'
Бодрум - 2-ой Гол
87'
Угловой
76 Igdir Belediyespor - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,0

Превью матча Бодрум — Ыгдыр Беледиеспор

Команда Бодрум в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 25-8. Команда Ыгдыр Беледиеспор, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-11. Команда Бодрум в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Ыгдыр Беледиеспор забивает 1, пропускает 1.

Бодрум Бодрум
15
Албания
Арлинд Айети
10
Португалия
Педро Бразан
77
Турция
Cenk Sen
17
Турция
Bersan Yavuzay
26
Гана
Musah Mohammed
21
Турция
Ahmet Aslan
99
Албания
Таулянт Сулейманов
1
Португалия
Diogo Sousa
34
Турция
Ali Aytemur
16
Ангола
Фреди Кулембе
48
Турция
Celal Dumanli
Тренер
Турция
Бурхан Эсер
Ыгдыр Беледиеспор Ыгдыр Беледиеспор
34
Турция
Eyup Akcan
19
Франция
Энтойн Конте
21
Турция
Доган Эрдоган
7
Кот-д'Ивуар
Морике Фофана
17
Германия
Ахмет Энгин
26
Турция
Синан Болат
55
Гвинея
Бенгали Фоде Койта
58
Дания
Gokcan Kaya
77
Турция
Гурай Вурал
6
Турция
Огуз Гючтекин
5
Турция
Алим Озтурк
Тренер
Турция
Ibrahim Uzulmez

Статистика матча

Владение мячом
Бодрум Бодрум
37%
Ыгдыр Беледиеспор Ыгдыр Беледиеспор
63%
Атаки
69
83
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alper Akarsu (Турция).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 5 матчей) Alper Akarsu назначал пенальти

Игры 11 тур
26.10.2025
Бодрум
2:0
Ыгдыр Беледиеспор
Завершен
26.10.2025
Амедспор
0:0
Истанбулспор
Завершен
26.10.2025
Корум Беледийеспор
0:0
Болуспор
Завершен
26.10.2025
Бандирмаспор
0:0
Есенлер Ерокспор
Завершен
25.10.2025
Сарыер
0:0
Маниса
Завершен
25.10.2025
Адана Демирспор
2:4
Беледие Ванспор
Завершен
24.10.2025
Сивасспор
1:1
Хатайспор
Завершен
24.10.2025
Erzurumspor FK
2:0
Умраниеспор
Завершен
Комментарии к матчу
