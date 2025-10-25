Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн СВ Родингхаусен - Боруссия Д II 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияФутбол. Германия. Региональная лига - Запад: СВ РодингхаусенБоруссия Д II, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Hacker Wiehenstadion.

МСК, 13 тур, Стадион: Hacker Wiehenstadion
Футбол. Германия. Региональная лига - Запад
СВ Родингхаусен
Завершен
2 : 4
25 октября 2025
Боруссия Д II
Превью матча СВ Родингхаусен — Боруссия Д II

Команда СВ Родингхаусен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-15. Команда Боруссия Д II, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-18. Команда СВ Родингхаусен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Боруссия Д II забивает 2, пропускает 2.

Игры 13 тур
26.10.2025
Гютерсло-2000
3:2
Шпортфройнде
Завершен
25.10.2025
СВ Родингхаусен
2:4
Боруссия Д II
Завершен
25.10.2025
Бохольт
3:1
Bochum II
Завершен
25.10.2025
Велберт
1:3
Шальке 04 II
Завершен
25.10.2025
Borussia Mönchengladbach U23
2:1
Вуппертал
Завершен
25.10.2025
Бонн
2:1
Виденбрук
Завершен
25.10.2025
Фортуна II
0:2
Падерборн II
Завершен
25.10.2025
РВ Оберхаузен
1:1
Шпортфройнде Лотте
Завершен
25.10.2025
Фортуна Кёльн
3:2
Cologne II
Завершен
