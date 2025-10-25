Превью матча СВ Родингхаусен — Боруссия Д II

Команда СВ Родингхаусен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-15. Команда Боруссия Д II, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-18. Команда СВ Родингхаусен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Боруссия Д II забивает 2, пропускает 2.