11.07.2025
Смотреть онлайн Хелленик АК - Гаруда Дарвин 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Дарвин - Премьер-лига: Хелленик АК — Гаруда Дарвин . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
Австралия - Дарвин - Премьер-лига
Хелленик АК
5'
77'
2 : 1
11 июля 2025
Гаруда Дарвин
87'
Хелленик АК
5'
Счет после первого тайма 1:0
Хелленик АК
77'
Garuda FC
87'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
5'
Хелленик АК - 1-ый Гол
12'
Хелленик АК - Угловой
15'
Garuda FC - Угловой
25'
Хелленик АК - Угловой
31'
Хелленик АК - Угловой
33'
Хелленик АК - Угловой
45'
Хелленик АК - Угловой
45+1'
Хелленик АК - Угловой
47'
Garuda FC - Угловой
72'
Хелленик АК - Угловой
77'
Хелленик АК - 2-ой Гол
87'
Garuda FC - 3-ий Гол
Превью матча Хелленик АК — Гаруда Дарвин
История последних встреч
Хелленик АК
Гаруда Дарвин
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
06.09.2025
Хелленик АК
3:0
Гаруда Дарвин
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
80
67
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
13
5
Удары в створ ворот
12
2
Комментарии к матчу