11.07.2025

Смотреть онлайн Хелленик АК - Гаруда Дарвин 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Дарвин - Премьер-лига: Хелленик АКГаруда Дарвин . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Австралия - Дарвин - Премьер-лига
Хелленик АК
5'
77'
Завершен
2 : 1
11 июля 2025
Гаруда Дарвин
87'
Смотреть онлайн
Хелленик АК icon
5'
Счет после первого тайма 1:0
Хелленик АК icon
77'
Garuda FC icon
87'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
5'
Хелленик АК - 1-ый Гол
12'
Угловой
Хелленик АК - Угловой
15'
Угловой
Garuda FC - Угловой
25'
Угловой
Хелленик АК - Угловой
31'
Угловой
Хелленик АК - Угловой
33'
Угловой
Хелленик АК - Угловой
45'
Угловой
Хелленик АК - Угловой
45+1'
Угловой
Хелленик АК - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Garuda FC - Угловой
72'
Угловой
Хелленик АК - Угловой
77'
Хелленик АК - 2-ой Гол
87'
Garuda FC - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Хелленик АК — Гаруда Дарвин

История последних встреч

Хелленик АК
Хелленик АК
Гаруда Дарвин
Хелленик АК
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
06.09.2025
Хелленик АК
Хелленик АК
3:0
Гаруда Дарвин
Гаруда Дарвин
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Хелленик АК Хелленик АК
50%
Гаруда Дарвин Гаруда Дарвин
50%
Атаки
80
67
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
13
5
Удары в створ ворот
12
2
Комментарии к матчу
