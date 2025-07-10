Фрибет 15000₽
10.07.2025

Смотреть онлайн Дева Юнайтед - Порт ФК 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международные клубные товарищеские матчи: Дева ЮнайтедПорт ФК . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК
Международные клубные товарищеские матчи
Дева Юнайтед
9'
Завершен
1 : 2
10 июля 2025
Порт ФК
45+2'
90+4'
Смотреть онлайн
Дева Юнайтед FC icon
9'
Порт ФК icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:1
Порт ФК icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Порт ФК - Угловой
9'
Угловой
Порт ФК - Угловой
9'
Дева Юнайтед FC - 1-ый Гол
24'
Угловой
Порт ФК - Угловой
25'
Угловой
Порт ФК - Угловой
41'
Угловой
Дева Юнайтед FC - Угловой
45+2'
Порт ФК - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
48'
Угловой
Порт ФК - Угловой
54'
Угловой
Порт ФК - Угловой
60'
Угловой
Дева Юнайтед FC - Угловой
90+4'
Угловой
Порт ФК - Угловой
90+4'
Порт ФК - 3-ий Гол
90+7'
Угловой
Порт ФК - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Дева Юнайтед — Порт ФК

Статистика матча

Владение мячом
Дева Юнайтед Дева Юнайтед
56%
Порт ФК Порт ФК
44%
Атаки
125
85
Угловые
2
8
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
2
3
Комментарии к матчу
