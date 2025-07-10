10.07.2025
Смотреть онлайн Дева Юнайтед - Порт ФК 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международные клубные товарищеские матчи: Дева Юнайтед — Порт ФК . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
Международные клубные товарищеские матчи
Дева Юнайтед
9'
Завершен
1 : 2
10 июля 2025
Порт ФК
45+2'
90+4'
Порт ФК
Текстовая трансляция
5'
Порт ФК - Угловой
9'
Порт ФК - Угловой
9'
Дева Юнайтед FC - 1-ый Гол
24'
Порт ФК - Угловой
25'
Порт ФК - Угловой
41'
Дева Юнайтед FC - Угловой
45+2'
Порт ФК - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
48'
Порт ФК - Угловой
54'
Порт ФК - Угловой
60'
Дева Юнайтед FC - Угловой
90+4'
Порт ФК - Угловой
Порт ФК - 3-ий Гол
90+7'
Порт ФК - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Дева Юнайтед — Порт ФК
Статистика матча
Владение мячом
56%
44%
Атаки
125
85
Угловые
2
8
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
2
3
Комментарии к матчу