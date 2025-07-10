10.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Киддерпоре СК — United Kolkata SC . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Calcutta Premier Division
Завершен
0 : 4
10 июля 2025
United Kolkata SC
7'
79'
87'
90+1'
United Kolkata SC
90+1'
Текстовая трансляция
3'
United Kolkata SC - Угловой
7'
United Kolkata SC - 1-ый Гол
9'
Киддерпоре СК - Угловой
62'
Киддерпоре СК - Угловой
79'
United Kolkata SC - Угловой
79'
United Kolkata SC - 2-ой Гол
87'
United Kolkata SC - 3-ий Гол
90+1'
United Kolkata SC - 4-ый Гол
Статистика матча
Владение мячом
55%
Атаки
127
113
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
8
5
