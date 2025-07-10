Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division : ФК Бхованипур — Diamond Harbour FC . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

Превью матча ФК Бхованипур — Diamond Harbour FC

Команда ФК Бхованипур в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-0. Команда Diamond Harbour FC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда ФК Бхованипур в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Diamond Harbour FC забивает 0, пропускает 0.