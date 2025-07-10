Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
10.07.2025

Смотреть онлайн ФК Бхованипур - Diamond Harbour FC 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: ФК БхованипурDiamond Harbour FC . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Calcutta Premier Division
ФК Бхованипур
Завершен
0 : 1
10 июля 2025
Diamond Harbour FC
32'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Diamond Harbour FC icon
32'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
22'
Угловой
ФК Бхованипур - Угловой
28'
Угловой
ФК Бхованипур - Угловой
29'
Угловой
ФК Бхованипур - Угловой
32'
Угловой
Diamond Harbour FC - Угловой
32'
Diamond Harbour FC - 1-ый Гол
45+4'
Угловой
Diamond Harbour FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
53'
Угловой
ФК Бхованипур - Угловой
56'
Угловой
ФК Бхованипур - Угловой
66'
Угловой
ФК Бхованипур - Угловой
73'
Угловой
ФК Бхованипур - Угловой
76'
Угловой
Diamond Harbour FC - Угловой
80'
Угловой
ФК Бхованипур - Угловой
86'
Угловой
ФК Бхованипур - Угловой
90+1'
Угловой
ФК Бхованипур - Угловой
90+7'
Угловой
ФК Бхованипур - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча ФК Бхованипур — Diamond Harbour FC

Команда ФК Бхованипур в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-0. Команда Diamond Harbour FC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда ФК Бхованипур в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Diamond Harbour FC забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
ФК Бхованипур ФК Бхованипур
59%
Diamond Harbour FC Diamond Harbour FC
41%
Атаки
3
7
Угловые
11
3
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Металлург Металлург
СКА СКА
10 Января
14:30
Нефтехимик Нефтехимик
Адмирал Адмирал
10 Января
14:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Барыс Барыс
10 Января
14:30
Северсталь Северсталь
Торпедо Торпедо
10 Января
17:00
Комо Комо
Болонья Болонья
10 Января
17:00
Овьедо Овьедо
Реал Бетис Реал Бетис
10 Января
16:00
Удинезе Удинезе
Пиза Пиза
10 Января
17:00
ХК Югра ХК Югра
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
10 Января
15:00
Анже Анже
Тулуза Тулуза
10 Января
17:30
ХК Тамбов ХК Тамбов
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
10 Января
13:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA