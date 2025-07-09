09.07.2025
Смотреть онлайн Rainbow AC - Пирлесс 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Rainbow AC — Пирлесс . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Calcutta Premier Division
Завершен
0 : 0
09 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
50'
Rainbow AC - Угловой
51'
Rainbow AC - Угловой
65'
Rainbow AC - Угловой
67'
Rainbow AC - Угловой
90+3'
Пирлесс - Угловой
90+8'
Rainbow AC - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
48%
52%
Атаки
103
88
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
0
3
