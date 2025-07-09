Фрибет 15000₽
09.07.2025

Смотреть онлайн Rainbow AC - Пирлесс 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Rainbow ACПирлесс . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Calcutta Premier Division
Rainbow AC
Завершен
0 : 0
09 июля 2025
Пирлесс
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Rainbow AC - Угловой
51'
Угловой
Rainbow AC - Угловой
65'
Угловой
Rainbow AC - Угловой
67'
Угловой
Rainbow AC - Угловой
90+3'
Угловой
Пирлесс - Угловой
90+8'
Угловой
Rainbow AC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Rainbow AC — Пирлесс

Статистика матча

Владение мячом
Rainbow AC Rainbow AC
48%
Пирлесс Пирлесс
52%
Атаки
103
88
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
0
3
Комментарии к матчу
