09.07.2025
Смотреть онлайн Рух Львов - Черноморец Одесса 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Рух Львов — Черноморец Одесса . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Европа - Товарищеские матчи
Рух Львов
13'
Завершен
1 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
8'
Рух Львов - Угловой
13'
Рух Львов - 1-ый Гол
13'
Рух Львов - Угловой
13'
Черноморец Одесса - Угловой
13'
Черноморец Одесса - Угловой
13'
Черноморец Одесса - Угловой
13'
Черноморец Одесса - Угловой
13'
Черноморец Одесса - Угловой
13'
Черноморец Одесса - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Черноморец Одесса - Угловой
54'
Черноморец Одесса - Угловой
57'
Черноморец Одесса - Угловой
75'
Черноморец Одесса - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Рух Львов — Черноморец Одесса
Статистика матча
Угловые
2
10
Комментарии к матчу