Превью матча Зеледон — Сан Карлос

Команда Зеледон в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-10. Команда Сан Карлос, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-16. Команда Зеледон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сан Карлос забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 сентября 2025 на поле команды Сан Карлос, в том матче победу одержали гостьи.