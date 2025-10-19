Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Зеледон - Сан Карлос 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаЧемпионат Коста-Рики по футболу: ЗеледонСан Карлос, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Perez Zeledon.

МСК, 13 тур, Стадион: Estadio Municipal Perez Zeledon
Чемпионат Коста-Рики по футболу
Зеледон
45+2'
Завершен
1 : 3
19 октября 2025
Сан Карлос
13'
23'
77'
Смотреть онлайн
Сан Карлос icon
13'
Сан Карлос icon
23'
Зеледон icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:2
Сан Карлос icon
77'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Зеледон - Угловой
10'
Угловой
Сан Карлос - Угловой
13'
Сан Карлос - 1-ый Гол
23'
Сан Карлос - 2-ой Гол
42'
Угловой
Зеледон - Угловой
45+2'
Зеледон - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2
48'
Угловой
Зеледон - Угловой
49'
Угловой
Зеледон - Угловой
51'
Угловой
Сан Карлос - Угловой
58'
Угловой
Зеледон - Угловой
63'
Угловой
Зеледон - Угловой
68'
Угловой
Зеледон - Угловой
74'
Угловой
Зеледон - Угловой
75'
Угловой
Зеледон - Угловой
77'
Сан Карлос - 4-ый Гол
90+3'
Угловой
Сан Карлос - Угловой
90+4'
Угловой
Зеледон - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Зеледон — Сан Карлос

Команда Зеледон в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-10. Команда Сан Карлос, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-16. Команда Зеледон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сан Карлос забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 сентября 2025 на поле команды Сан Карлос, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Зеледон
Зеледон
Сан Карлос
Зеледон
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
03.09.2025
Сан Карлос
Сан Карлос
0:1
Зеледон
Зеледон
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Зеледон Зеледон
60%
Сан Карлос Сан Карлос
40%
Атаки
71
57
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
4
6
Игры 13 тур
20.10.2025
Алахуэленсе
2:0
Депортиво Саприсса
Завершен
20.10.2025
Либериа
1:0
Эредиано
Завершен
19.10.2025
Зеледон
1:3
Сан Карлос
Завершен
19.10.2025
Пунтаренас
1:1
Картагинес
Завершен
Комментарии к матчу
