09.07.2025
Смотреть онлайн Гутник - Сандечия 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Гутник — Сандечия . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Suche Stawy.
МСК, Стадион: Stadion Suche Stawy
Европа - Товарищеские матчи
Текстовая трансляция
16'
Гутник - Угловой
24'
Сандечия - Угловой
27'
Гутник - Угловой
38'
Сандечия - Угловой
41'
Сандечия - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Гутник - Угловой
50'
Гутник - Угловой
52'
Гутник - Угловой
57'
Гутник - Угловой
57'
Гутник - Угловой
58'
Гутник - 1-ый Гол
60'
Сандечия - Угловой
71'
Сандечия - 2-ой Гол
75'
Сандечия - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Гутник — Сандечия
История последних встреч
Гутник
Сандечия
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
23.08.2025
Гутник
2:1
Сандечия
Статистика матча
Атаки
103
79
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу