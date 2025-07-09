Фрибет 15000₽
09.07.2025

Смотреть онлайн Гутник - Сандечия 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: ГутникСандечия . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Suche Stawy.

МСК, Стадион: Stadion Suche Stawy
Европа - Товарищеские матчи
Гутник
58'
Завершен
1 : 1
09 июля 2025
Сандечия
71'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Гутник icon
58'
Сандечия icon
71'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Гутник - Угловой
24'
Угловой
Сандечия - Угловой
27'
Угловой
Гутник - Угловой
38'
Угловой
Сандечия - Угловой
41'
Угловой
Сандечия - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Гутник - Угловой
50'
Угловой
Гутник - Угловой
52'
Угловой
Гутник - Угловой
57'
Угловой
Гутник - Угловой
57'
Угловой
Гутник - Угловой
58'
Гутник - 1-ый Гол
60'
Угловой
Сандечия - Угловой
71'
Сандечия - 2-ой Гол
75'
Угловой
Сандечия - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Гутник — Сандечия

История последних встреч

Гутник
Гутник
Сандечия
Гутник
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
23.08.2025
Гутник
Гутник
2:1
Сандечия
Сандечия
Обзор

Статистика матча

Атаки
103
79
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу
