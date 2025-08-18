18.08.2025
Смотреть онлайн ФК Эррера - Чоррильо 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: ФК Эррера — Чоррильо, 5 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Los Milagros.
МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Los Milagros
Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
2'
Чоррильо - Угловой
6'
Herrera FC - Угловой
12'
Herrera FC - Угловой
33'
Чоррильо - Угловой
48'
Herrera FC - Угловой
54'
Herrera FC - Угловой
63'
Чоррильо - Угловой
64'
Чоррильо - Угловой
71'
Чоррильо - Угловой
90+6'
Herrera FC - Угловой
Превью матча ФК Эррера — Чоррильо
История последних встреч
Статистика матча
Атаки
86
91
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
4
11
Удары в створ ворот
1
3
Комментарии к матчу