18.08.2025

Смотреть онлайн ФК Эррера - Чоррильо 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаЧемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: ФК ЭррераЧоррильо, 5 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Los Milagros.

МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Los Milagros
Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
ФК Эррера
Завершен
0 : 0
18 августа 2025
Чоррильо
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Чоррильо - Угловой
6'
Угловой
Herrera FC - Угловой
12'
Угловой
Herrera FC - Угловой
33'
Угловой
Чоррильо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Herrera FC - Угловой
54'
Угловой
Herrera FC - Угловой
63'
Угловой
Чоррильо - Угловой
64'
Угловой
Чоррильо - Угловой
71'
Угловой
Чоррильо - Угловой
90+6'
Угловой
Herrera FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча ФК Эррера — Чоррильо

История последних встреч

ФК Эррера
ФК Эррера
Чоррильо
ФК Эррера
0 побед
2 ничьих
0 побед
0%
100%
0%
02.02.2026
ФК Эррера
ФК Эррера
1:1
Чоррильо
Чоррильо
Обзор
08.11.2025
Чоррильо
Чоррильо
1:1
ФК Эррера
ФК Эррера
Обзор

Статистика матча

Атаки
86
91
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
4
11
Удары в створ ворот
1
3
Игры 5 тур
13.02.2026
Пласа Амадор
1:0
Арабе Юнидо
Завершен
13.02.2026
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
1:0
Верагуас
Завершен
13.02.2026
ФК Эррера
0:1
Унион Кокле
Завершен
12.02.2026
Спортинг Сан-Мигелито
1:0
Альянса де Панама
Завершен
12.02.2026
Чоррильо
3:3
Сан-Франциско
Завершен
12.02.2026
Тауро
3:1
УМЕСИТ
Завершен
Комментарии к матчу
