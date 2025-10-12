Смотреть онлайн Альянса де Панама - Тауро 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: Альянса де Панама — Тауро, 12 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Giancarlo Gronchi.
Превью матча Альянса де Панама — Тауро
Команда Альянса де Панама в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-11. Команда Тауро, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-17. Команда Альянса де Панама в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тауро забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июля 2025 на поле команды Тауро, в том матче победу одержали хозяева.