Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Альянса де Панама - Тауро 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаЧемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: Альянса де ПанамаТауро, 12 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Giancarlo Gronchi.

МСК, 12 тур, Стадион: Estadio Giancarlo Gronchi
Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
Альянса де Панама
62'
86'
Завершен
2 : 1
12 октября 2025
Тауро
60'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Тауро icon
60'
Альянса де Панама icon
62'
Альянса де Панама icon
86'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Тауро - Угловой
22'
Угловой
Альянса де Панама - Угловой
29'
Угловой
Альянса де Панама - Угловой
36'
Альянса де Панама - Незабитый пенальти
44'
Угловой
Альянса де Панама - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
60'
Угловой
Тауро - Угловой
60'
Тауро - 1-ый Гол
62'
Альянса де Панама - 2-ой Гол
69'
Угловой
Тауро - Угловой
71'
Угловой
Альянса де Панама - Угловой
86'
Альянса де Панама - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Альянса де Панама — Тауро

Команда Альянса де Панама в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-11. Команда Тауро, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-17. Команда Альянса де Панама в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тауро забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июля 2025 на поле команды Тауро, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Альянса де Панама
Альянса де Панама
Тауро
Альянса де Панама
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
21.07.2025
Тауро
Тауро
2:1
Альянса де Панама
Альянса де Панама
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Альянса де Панама Альянса де Панама
39%
Тауро Тауро
61%
Атаки
98
105
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
9
10
Удары в створ ворот
2
4
Игры 12 тур
14.10.2025
УМЕСИТ
3:3
Спортинг Сан-Мигелито
Завершен
13.10.2025
Сан-Франциско
2:2
Атлетико Насьональ
Завершен
13.10.2025
ФК Эррера
0:2
Верагуас
Завершен
12.10.2025
Пласа Амадор
0:2
Арабе Юнидо
Завершен
12.10.2025
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
2:0
Чоррильо
Завершен
12.10.2025
Альянса де Панама
2:1
Тауро
Завершен
22.07.2025
Спортинг Сан-Мигелито
0:1
УМЕСИТ
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Бенфика Бенфика
Каса Пиа Каса Пиа
9 Ноября
23:30
Брага Брага
Морейренсе Морейренсе
9 Ноября
23:30
Хьюстон Рокетс Хьюстон Рокетс
Милуоки Бакс Милуоки Бакс
9 Ноября
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA