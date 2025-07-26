26.07.2025
Смотреть онлайн Спортинг - Женщины - Эредиано - Женщины 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Женский чемпионат Коста-Рики по футболу: Спортинг - Женщины — Эредиано - Женщины . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Женский чемпионат Коста-Рики по футболу
Завершен
3 : 1
26 июля 2025
Превью матча Спортинг - Женщины — Эредиано - Женщины
Статистика матча
Атаки
75
84
Угловые
2
7
