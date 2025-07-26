26.07.2025
Смотреть онлайн Муниципал Покоси Женщины - Димас Эскасу - Женщины 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Женский чемпионат Коста-Рики по футболу: Муниципал Покоси Женщины — Димас Эскасу - Женщины . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Женский чемпионат Коста-Рики по футболу
Завершен
1 : 4
26 июля 2025
Димас Эскасу - Женщины
11'
14'
64'
82'
Счет после первого тайма 0:2 : 2,2
Матч закончился со счётом 1:4 : 2,2
Текстовая трансляция
7'
Димас Эскасу - Женщины - Угловой
11'
Димас Эскасу - Женщины - Угловой
11'
Димас Эскасу - Женщины - 1-ый Гол
14'
Димас Эскасу - Женщины - 2-ой Гол
38'
Муниципал Покоси Женщины - Угловой
39'
Димас Эскасу - Женщины - Угловой
44'
Муниципал Покоси Женщины - Угловой
44'
Муниципал Покоси Женщины - Угловой
49'
Димас Эскасу - Женщины - Угловой
49'
Димас Эскасу - Женщины - Угловой
59'
Муниципал Покоси Женщины - Угловой
64'
Димас Эскасу - Женщины - 3-ий Гол
66'
Муниципал Покоси Женщины - Угловой
73'
Муниципал Покоси Женщины - Угловой
73'
Муниципал Покоси Женщины - 4-ый Гол
82'
Димас Эскасу - Женщины - 5-ый Гол
90+5'
Муниципал Покоси Женщины - Угловой
Превью матча Муниципал Покоси Женщины — Димас Эскасу - Женщины
Статистика матча
Атаки
75
69
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
9
14
Удары в створ ворот
3
9
Комментарии к матчу