11.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Victoria Premier League 2: Брансвик Ювентус — Верриби Сити . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
Австралия. Victoria Premier League 2
Брансвик Ювентус
45+4'
Завершен
1 : 1
11 июля 2025
Верриби Сити
71'
Текстовая трансляция
20'
Верриби Сити - Угловой
45+4'
Брансвик Ювентус - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
51'
Брансвик Ювентус - Угловой
71'
Верриби Сити - 2-ой Гол
81'
Верриби Сити - Угловой
84'
Верриби Сити - Угловой
90+1'
Брансвик Ювентус - Угловой
90+6'
Брансвик Ювентус - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Статистика матча
Атаки
52
63
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
9
6
