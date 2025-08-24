Фрибет 15000₽
24.08.2025

Смотреть онлайн Мидланд - Реал Пилар 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Метрополитана: МидландРеал Пилар, 10 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:40 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ciudad de Libertad.

МСК, 10 тур, Стадион: Estadio Ciudad de Libertad
Аргентина - Примера B Метрополитана
Мидланд
Завершен
0 : 1
24 августа 2025
Реал Пилар
61'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Реал Пилар icon
61'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
45'
Угловой
Мидланд - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
Угловой
Реал Пилар - Угловой
61'
Реал Пилар - 1-ый Гол
72'
Угловой
Мидланд - Угловой
80'
Угловой
Мидланд - Угловой
88'
Угловой
Реал Пилар - Угловой
90'
Угловой
Мидланд - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Мидланд — Реал Пилар

Статистика матча

Владение мячом
Мидланд Мидланд
57%
Реал Пилар Реал Пилар
43%
Атаки
131
127
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
12
5
Удары в створ ворот
7
2
Комментарии к матчу
