23.08.2025

Смотреть онлайн Экскурсионистас - Сан Карлос 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Метрополитана: ЭкскурсионистасСан Карлос, 10 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Coliseo del Bajo Belgrano.

МСК, 10 тур, Стадион: Estadio Coliseo del Bajo Belgrano
Аргентина - Примера B Метрополитана
Экскурсионистас
Завершен
0 : 0
23 августа 2025
Сан Карлос
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Экскурсионистас - Угловой
13'
Угловой
Сан Карлос - Угловой
14'
Угловой
Экскурсионистас - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
64'
Угловой
Сан Карлос - Угловой
69'
Угловой
Экскурсионистас - Угловой
81'
Угловой
Экскурсионистас - Угловой
86'
Угловой
Экскурсионистас - Угловой
88'
Угловой
Экскурсионистас - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,1

Превью матча Экскурсионистас — Сан Карлос

Команда Экскурсионистас в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1.

Статистика матча

Владение мячом
Экскурсионистас Экскурсионистас
60%
Сан Карлос Сан Карлос
40%
Атаки
165
129
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA