23.08.2025
Смотреть онлайн А. Де Куильмес - Сан Мартин 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Метрополитана: А. Де Куильмес — Сан Мартин, 10 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Argentino de Quilmes.
МСК, 10 тур, Стадион: Estadio Argentino de Quilmes
Аргентина - Примера B Метрополитана
А. Де Куильмес
2'
89'
Завершен
2 : 1
23 августа 2025
Сан Мартин
64'
Счет после первого тайма 1:0
Сан Мартин
64'
А. Де Куильмес
89'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
2'
А. Де Куильмес - 1-ый Гол
8'
А. Де Куильмес - Угловой
13'
А. Де Куильмес - Угловой
16'
Сан Мартин - Угловой
45+1'
А. Де Куильмес - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
64'
Сан Мартин - 2-ой Гол
69'
Сан Мартин - Угловой
76'
А. Де Куильмес - Угловой
80'
Сан Мартин - Угловой
86'
А. Де Куильмес - Угловой
89'
А. Де Куильмес - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча А. Де Куильмес — Сан Мартин
Статистика матча
Владение мячом
53%
47%
Атаки
102
96
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу