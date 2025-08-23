Фрибет 15000₽
23.08.2025

Смотреть онлайн А. Де Куильмес - Сан Мартин 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Метрополитана: А. Де КуильмесСан Мартин, 10 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Argentino de Quilmes.

МСК, 10 тур, Стадион: Estadio Argentino de Quilmes
Аргентина - Примера B Метрополитана
А. Де Куильмес
2'
89'
Завершен
2 : 1
23 августа 2025
Сан Мартин
64'
А. Де Куильмес icon
2'
Счет после первого тайма 1:0
Сан Мартин icon
64'
А. Де Куильмес icon
89'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
2'
А. Де Куильмес - 1-ый Гол
8'
Угловой
А. Де Куильмес - Угловой
13'
Угловой
А. Де Куильмес - Угловой
16'
Угловой
Сан Мартин - Угловой
45+1'
Угловой
А. Де Куильмес - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
64'
Сан Мартин - 2-ой Гол
69'
Угловой
Сан Мартин - Угловой
76'
Угловой
А. Де Куильмес - Угловой
80'
Угловой
Сан Мартин - Угловой
86'
Угловой
А. Де Куильмес - Угловой
89'
А. Де Куильмес - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча А. Де Куильмес — Сан Мартин

Статистика матча

Владение мячом
А. Де Куильмес А. Де Куильмес
53%
Сан Мартин Сан Мартин
47%
Атаки
102
96
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу
