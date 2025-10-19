Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн УАИ Уркиса - Деп. Арменио 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Метрополитана: УАИ УркисаДеп. Арменио, 18 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Monumental de Villa Lynch.

МСК, 18 тур, Стадион: Estadio Monumental de Villa Lynch
Аргентина - Примера B Метрополитана
УАИ Уркиса
Завершен
0 : 1
19 октября 2025
Деп. Арменио
9'
Смотреть онлайн
Деп. Арменио icon
9'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Деп. Арменио - Угловой
8'
Угловой
Деп. Арменио - Угловой
9'
Деп. Арменио - 1-ый Гол
27'
Угловой
УАИ Уркиса - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
53'
Угловой
УАИ Уркиса - Угловой
66'
Угловой
УАИ Уркиса - Угловой
85'
Угловой
Деп. Арменио - Угловой
86'
Угловой
Деп. Арменио - Угловой
86'
Угловой
Деп. Арменио - Угловой
87'
Угловой
УАИ Уркиса - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча УАИ Уркиса — Деп. Арменио

Команда УАИ Уркиса в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 3-13. Команда Деп. Арменио, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-10. Команда УАИ Уркиса в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Деп. Арменио забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Деп. Арменио, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

УАИ Уркиса
УАИ Уркиса
Деп. Арменио
УАИ Уркиса
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
31.05.2025
Деп. Арменио
Деп. Арменио
0:0
УАИ Уркиса
УАИ Уркиса
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
УАИ Уркиса УАИ Уркиса
57%
Деп. Арменио Деп. Арменио
43%
Атаки
143
116
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
6
4
Игры 18 тур
19.10.2025
УАИ Уркиса
0:1
Деп. Арменио
Завершен
19.10.2025
Реал Пилар
4:1
Сан Мартин
Завершен
18.10.2025
Мидланд
2:1
Линиерс
Отменен
18.10.2025
Сан Карлос
1:2
Сакачиспас
Завершен
18.10.2025
Акассусо
3:1
Атлетико Феникс
Завершен
18.10.2025
Док Суд
1:1
Мерло
Завершен
18.10.2025
Браун Де Адрог
1:1
Фландрия
Завершен
Комментарии к матчу
