Превью матча УАИ Уркиса — Деп. Арменио

Команда УАИ Уркиса в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 3-13. Команда Деп. Арменио, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-10. Команда УАИ Уркиса в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Деп. Арменио забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Деп. Арменио, в том матче сыграли вничью.