Превью матча Док Суд — Мерло

Команда Док Суд в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 5-14. Команда Мерло, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-14. Команда Док Суд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мерло забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Мерло, в том матче сыграли вничью.