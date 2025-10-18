Смотреть онлайн Док Суд - Мерло 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Метрополитана: Док Суд — Мерло, 18 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Centenario Dr. José Luis Meiszner.
Превью матча Док Суд — Мерло
Команда Док Суд в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 5-14. Команда Мерло, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-14. Команда Док Суд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мерло забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Мерло, в том матче сыграли вничью.