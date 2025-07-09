09.07.2025
Смотреть онлайн Айка - ФК Веспрем 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Айка — ФК Веспрем . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sport utcai stadion.
МСК, Стадион: Sport utcai stadion
Европа - Товарищеские матчи
Завершен
0 : 0
09 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
6'
Айка - Угловой
7'
ФК Веспрем - Угловой
12'
Айка - Угловой
28'
Айка - Угловой
29'
ФК Веспрем - Угловой
45'
ФК Веспрем - Угловой
56'
Айка - Угловой
57'
Айка - Угловой
58'
ФК Веспрем - Угловой
62'
Айка - Угловой
Превью матча Айка — ФК Веспрем
Статистика матча
Владение мячом
63%
37%
Атаки
84
50
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу