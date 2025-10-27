Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Атлетико Насьональ - Чоррильо 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаЧемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: Атлетико НасьональЧоррильо, 14 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Javier Cruz.

МСК, 14 тур, Стадион: Estadio Javier Cruz
Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
Атлетико Насьональ
58'
69'
Завершен
2 : 0
27 октября 2025
Чоррильо
Счет после первого тайма 0:0 : 5,3
Атлетико Насьональ icon
58'
Атлетико Насьональ icon
69'
Матч закончился со счётом 2:0 : 5,3
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Чоррильо - Угловой
23'
Угловой
Чоррильо - Угловой
24'
Угловой
Чоррильо - Угловой
34'
Угловой
Чоррильо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 5,3
50'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
52'
Угловой
Чоррильо - Угловой
58'
Атлетико Насьональ - 1-ый Гол
61'
Угловой
Чоррильо - Угловой
69'
Атлетико Насьональ - 2-ой Гол
81'
Угловой
Чоррильо - Угловой
82'
Угловой
Чоррильо - Угловой
90+6'
Угловой
Чоррильо - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 5,3

Превью матча Атлетико Насьональ — Чоррильо

Команда Атлетико Насьональ в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-17. Команда Чоррильо, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-8. Команда Атлетико Насьональ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Чоррильо забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Чоррильо, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Атлетико Насьональ
Атлетико Насьональ
Чоррильо
Атлетико Насьональ
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
10.08.2025
Чоррильо
Чоррильо
2:2
Атлетико Насьональ
Атлетико Насьональ
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ
39%
Чоррильо Чоррильо
61%
Атаки
66
66
Угловые
1
9
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
9
7
Игры 14 тур
28.10.2025
УМЕСИТ
3:2
Тауро
Завершен
27.10.2025
Атлетико Насьональ
2:0
Чоррильо
Завершен
Комментарии к матчу
