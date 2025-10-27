Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ : Атлетико Насьональ — Чоррильо , 14 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Javier Cruz .

Превью матча Атлетико Насьональ — Чоррильо

Команда Атлетико Насьональ в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-17. Команда Чоррильо, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-8. Команда Атлетико Насьональ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Чоррильо забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Чоррильо, в том матче сыграли вничью.