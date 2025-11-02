Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Люксембург Сити - Беттамбур 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛюксембургЛюксембург - Продвижение Д'Хоннер: Люксембург СитиБеттамбур, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Luxembourg-Cents.

МСК, 11 тур, Стадион: Luxembourg-Cents
Люксембург - Продвижение Д'Хоннер
Люксембург Сити
Завершен
1 : 1
02 ноября 2025
Беттамбур
Смотреть онлайн
Превью матча Люксембург Сити — Беттамбур

Команда Люксембург Сити в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-11. Команда Беттамбур, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-10. Команда Люксембург Сити в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Беттамбур забивает 1, пропускает 1.

Игры 11 тур
02.11.2025
Мондерканж
0:1
ФК Фола Эш
Завершен
02.11.2025
Ализонтия Стисл
1:5
FC The Belval Belvaux
Завершен
02.11.2025
Эцелла Эттельбрюк
1:1
Мариска Мерсш
Завершен
02.11.2025
Коппхен
2:2
Шиффланге 95
Завершен
02.11.2025
Бердения Бербург
1:1
US Feulen
Завершен
02.11.2025
Lorentzweiler
1:3
Рюмеланж
Завершен
02.11.2025
Люксембург Сити
1:1
Беттамбур
Завершен
31.10.2025
Residence Walferdange
4:3
Вильц
Завершен
Комментарии к матчу
