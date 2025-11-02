Смотреть онлайн Люксембург Сити - Беттамбур 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Люксембург — Люксембург - Продвижение Д'Хоннер: Люксембург Сити — Беттамбур, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Luxembourg-Cents.
Превью матча Люксембург Сити — Беттамбур
Команда Люксембург Сити в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-11. Команда Беттамбур, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-10. Команда Люксембург Сити в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Беттамбур забивает 1, пропускает 1.