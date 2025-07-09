09.07.2025
Смотреть онлайн Радомяк - Сталь 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Радомяк — Сталь . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Брони Радом.
МСК, Стадион: Брони Радом
Европа - Товарищеские матчи
Текстовая трансляция
3'
Сталь - 1-ый Гол
21'
Радомяк - Угловой
24'
Радомяк - Угловой
25'
Радомяк - 2-ой Гол
30'
Сталь - Угловой
33'
Сталь - Угловой
40'
Радомяк - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
50'
Сталь - Угловой
51'
Сталь - 3-ий Гол
68'
Радомяк - Угловой
80'
Радомяк - Угловой
83'
Радомяк - 4-ый Гол
87'
Сталь - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3
Превью матча Радомяк — Сталь
Статистика матча
Комментарии к матчу