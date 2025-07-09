Фрибет 15000₽
09.07.2025

Смотреть онлайн Радомяк - Сталь 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: РадомякСталь . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Брони Радом.

МСК, Стадион: Брони Радом
Европа - Товарищеские матчи
Радомяк
25'
83'
Завершен
2 : 3
09 июля 2025
Сталь
3'
51'
87'
Смотреть онлайн
Сталь icon
3'
Радомяк icon
25'
Счет после первого тайма 1:1
Сталь icon
51'
Радомяк icon
83'
Сталь icon
87'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
3'
Сталь - 1-ый Гол
21'
Угловой
Радомяк - Угловой
24'
Угловой
Радомяк - Угловой
25'
Радомяк - 2-ой Гол
30'
Угловой
Сталь - Угловой
33'
Угловой
Сталь - Угловой
40'
Угловой
Радомяк - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
50'
Угловой
Сталь - Угловой
51'
Сталь - 3-ий Гол
68'
Угловой
Радомяк - Угловой
80'
Угловой
Радомяк - Угловой
83'
Радомяк - 4-ый Гол
87'
Сталь - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Радомяк — Сталь

Статистика матча

Владение мячом
Радомяк Радомяк
58%
Сталь Сталь
42%
Атаки
68
59
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
8
5
Комментарии к матчу
