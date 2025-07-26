Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Либериа - Картагинес 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаЧемпионат Коста-Рики по футболу: ЛибериаКартагинес, 1 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Edgardo Baltodano Briceno.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Edgardo Baltodano Briceno
Чемпионат Коста-Рики по футболу
Либериа
90+9'
Завершен
1 : 0
26 июля 2025
Картагинес
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Либериа icon
90+9'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
48'
Угловой
Либериа - Угловой
55'
Угловой
Либериа - Угловой
60'
Угловой
Либериа - Угловой
61'
Угловой
Либериа - Угловой
73'
Угловой
Либериа - Угловой
90+9'
Либериа - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Либериа — Картагинес

История последних встреч

Либериа
Либериа
Картагинес
Либериа
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
08.12.2025
Картагинес
Картагинес
0:0
Либериа
Либериа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Либериа Либериа
59%
Картагинес Картагинес
41%
Атаки
90
69
Угловые
5
0
Фолы
18
9
Удары (всего)
13
7
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
7
3
Игры 1 тур
16.01.2026
Алахуэленсе
2:2
Либериа
Завершен
15.01.2026
Картагинес
2:1
Гуадалупе
Завершен
15.01.2026
Спортинг Сан Хосе
0:2
Эредиано
Завершен
14.01.2026
Депортиво Саприсса
2:2
Пунтаренас
Завершен
14.01.2026
Зеледон
3:1
Сан Карлос
Завершен
Комментарии к матчу
