26.07.2025
Смотреть онлайн Либериа - Картагинес 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Чемпионат Коста-Рики по футболу: Либериа — Картагинес, 1 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Edgardo Baltodano Briceno.
МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Edgardo Baltodano Briceno
Чемпионат Коста-Рики по футболу
Либериа
90+9'
Завершен
1 : 0
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Счет после первого тайма 0:0
48'
Либериа - Угловой
55'
Либериа - Угловой
60'
Либериа - Угловой
61'
Либериа - Угловой
73'
Либериа - Угловой
90+9'
Либериа - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Либериа — Картагинес
История последних встреч
Либериа
Картагинес
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
08.12.2025
Картагинес
0:0
Либериа
Статистика матча
Владение мячом
59%
41%
Атаки
90
69
Угловые
5
0
Фолы
18
9
Удары (всего)
13
7
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
7
3
Комментарии к матчу