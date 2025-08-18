Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Либериа - Депортиво Саприсса 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаЧемпионат Коста-Рики по футболу: ЛибериаДепортиво Саприсса, 4 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Edgardo Baltodano Briceno.

МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Edgardo Baltodano Briceno
Чемпионат Коста-Рики по футболу
Либериа
21'
33'
Завершен
2 : 2
18 августа 2025
Депортиво Саприсса
54'
59'
Смотреть онлайн
Либериа icon
21'
Либериа icon
33'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,4
Депортиво Саприсса icon
54'
Депортиво Саприсса icon
59'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,4
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
13'
Угловой
Либериа - Угловой
13'
Угловой
Либериа - Угловой
21'
Либериа - 1-ый Гол
30'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
33'
Либериа - 2-ой Гол
36'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
43'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 2,4
54'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
54'
Депортиво Саприсса - 3-ий Гол
59'
Депортиво Саприсса - 4-ый Гол
79'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,4

Превью матча Либериа — Депортиво Саприсса

Команда Либериа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда Депортиво Саприсса, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-4. Команда Либериа в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Депортиво Саприсса забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 декабря 2025 на поле команды Депортиво Саприсса, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Либериа
Либериа
Депортиво Саприсса
Либериа
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.12.2025
Депортиво Саприсса
Депортиво Саприсса
3:1
Либериа
Либериа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Либериа Либериа
45%
Депортиво Саприсса Депортиво Саприсса
55%
Атаки
104
106
Угловые
2
6
Фолы
5
6
Удары (всего)
4
6
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
4
7
Игры 4 тур
27.01.2026
Зеледон
0:0
Спортинг Сан Хосе
Завершен
26.01.2026
Депортиво Саприсса
0:0
Картагинес
Завершен
26.01.2026
Либериа
1:0
Эредиано
Завершен
25.01.2026
Алахуэленсе
1:0
Сан Карлос
Завершен
25.01.2026
Пунтаренас
0:0
Гуадалупе
Завершен
Комментарии к матчу
