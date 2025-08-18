Превью матча Либериа — Депортиво Саприсса

Команда Либериа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда Депортиво Саприсса, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-4. Команда Либериа в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Депортиво Саприсса забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 декабря 2025 на поле команды Депортиво Саприсса, в том матче победу одержали хозяева.