Превью матча Алахуэленсе — Депортиво Саприсса

Команда Алахуэленсе в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-7. Команда Депортиво Саприсса, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-9. Команда Алахуэленсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Саприсса забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Депортиво Саприсса, в том матче победу одержали гостьи.