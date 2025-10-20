Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Алахуэленсе - Депортиво Саприсса 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаЧемпионат Коста-Рики по футболу: АлахуэленсеДепортиво Саприсса, 13 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alejandro Morera Soto.

МСК, 13 тур, Стадион: Estadio Alejandro Morera Soto
Чемпионат Коста-Рики по футболу
Алахуэленсе
20'
51'
Завершен
2 : 0
20 октября 2025
Депортиво Саприсса
Алахуэленсе icon
20'
Счет после первого тайма 1:0 : 4,4
Алахуэленсе icon
51'
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,4
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
17'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
20'
Алахуэленсе - 1-ый Гол
27'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
28'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
31'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 4,4
51'
Алахуэленсе - 2-ой Гол
55'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
55'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
57'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
63'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
90'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
90+2'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
90+3'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,4

Превью матча Алахуэленсе — Депортиво Саприсса

Команда Алахуэленсе в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-7. Команда Депортиво Саприсса, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-9. Команда Алахуэленсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Саприсса забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Депортиво Саприсса, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Алахуэленсе
Алахуэленсе
Депортиво Саприсса
Алахуэленсе
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
31.08.2025
Депортиво Саприсса
Депортиво Саприсса
0:1
Алахуэленсе
Алахуэленсе
Обзор
22.05.2025
Алахуэленсе
Алахуэленсе
1:0
Депортиво Саприсса
Депортиво Саприсса
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Алахуэленсе Алахуэленсе
44%
Депортиво Саприсса Депортиво Саприсса
56%
Атаки
93
105
Угловые
4
8
Фолы
12
12
Удары (всего)
11
5
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
7
2
Игры 13 тур
20.10.2025
Алахуэленсе
2:0
Депортиво Саприсса
Завершен
20.10.2025
Либериа
1:0
Эредиано
Завершен
19.10.2025
Зеледон
1:3
Сан Карлос
Завершен
19.10.2025
Пунтаренас
1:1
Картагинес
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA